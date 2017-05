Somalia, autobomba esplode a Mogadiscio: almeno 5 morti e 10 feriti

Un'autobomba è esplosa in un caffè a Mogadiscio, in Somalia, uccidendo almeno 5 persone e ferendone altre 10. Lo rende noto la polizia somala. Il veicolo era parcheggiato all'esterno del Bar Italia, nei pressi di un gruppo di persone sedute all'aperto e vicino al Dipartimento per l'immigrazione. Gli estremisti islamici Shabaab, legati ad Al Qaeda, hanno rivendicato l'attacco.