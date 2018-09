Somalia, attentato suicida a Mogadiscio: almeno 6 vittime

Almeno 6 persone, inclusi due bambini, sono rimaste uccise in un attacco suicida contro un palazzo del governo a Mogadiscio, in Somalia. Lo riferiscono le autorità locali precisando che i feriti sono almeno 14, di cui 6 bambini. L'attentatore era a bordo di un'autobomba che ha cercato di passare un check-point ed è saltata in aria poco dopo. La forte esplosione ha danneggiato anche palazzi vicini e fatto crollare il tetto di una moschea.