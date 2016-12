Somalia, attacco Shabaab in ristorante a Mogadiscio: visti corpi

Un commando armato di terroristi islamici del gruppo Al Shabaab, legato ad Al Qaeda, ha assaltato il ristorante Banadir Beach sul lungomare di Mogadiscio, in Somalia, prendendo in ostaggio le persone che si trovavano nel locale. Testimoni hanno riferito di aver visto almeno due cadaveri. L'assalto sarebbe stato seguito da uno scontro a fuoco con le forze dell'ordine, che ora sarebbero pronte a entrare in azione.