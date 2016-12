Soldi in Svizzera, la lista dei maxi-evasori: ci sono anche 7mila italiani

21:36 - Personalità politiche, dello spettacolo, dello sport, ma anche dell'imprenditoria e persino del banditismo. Vip, ma anche reali, che avrebbero evaso 180 miliardi di euro grazie all'organizzazione capillare della banca HSBC. A rivelarlo è l'inchiesta "Swissleaks" anticipata dal quotidiano francese "Le Monde". Fra i nomi anche quello del re del Marocco Mohammed VI e dell'attore americano John Malkovich.

Un'inchiesta "spettacolare e inedita", con "cifre che danno il capogiro", scrive "Le Monde" anticipando il contenuto della prima parte di un'indagine che i suoi specialisti hanno compiuto tra Parigi, Washington, Bruxelles e Ginevra, sulle tracce di un vasto sistema di evasione fiscale accettato e incoraggiato dalla banca britannica HSBC, secondo gruppo bancario mondiale, attraverso la sua filiale svizzera HSBC Private Bank.



Gli italiani coinvolti - Nelle liste si trovano fra l'altro trafficanti d'armi e di stupefacenti, finanziatori di organizzazioni terroristiche, uomini politici, star dello show business, campioni dello sport o famosi industriali. Tutti desiderosi di celare al fisco i loro averi. In questo intento, sarebbero stati "incoraggiati" dal comitato esecutivo di HSBC a nascondere meglio il loro denaro al riparo di strutture offshore, in genere con base a Panama o nelle isole Vergini britanniche. Secondo quanto scrive "L'Espresso", nel lungo elenco ci sarebbero anche 7mila cittadini italiani. Tra i più noti lo stilista Valentino Garavani, l'imprenditore Flavio Briatore e il pilota Valentino Rossi.



Star di Hollywood e re - Il quotidiano afferma di esser venuto in possesso di dati bancari su scala mondiale relativi al biennio 2005-2007, che dimostrano una gigantesca frode su scala internazionale. Fra i vip interessati, l'attore francese Gad Elmaleh, compagno di Charlotte, figlia di Carolina di Monaco, il re del Marocco, Mohamed VI, e l'attore americano John Malkovich. Vacillano, secondo il giornale francese che nell'ambito di un consorzio condivide l'inchiesta con una sessantina di media internazionali, i vertici bancari di mezzo mondo.



Nella lista oltre 100mila nomi - Almeno 180,6 miliardi di euro sarebbero transitati, a Ginevra, sui conti HSBC di oltre 100mila clienti e di 20mila società offshore, fra il 9 novembre 2006 e il 31 marzo 2007. Un periodo corrispondente a quello della "lista Falciani", l'archivio dell'informatico francese che fornì al fisco i dati su migliaia di evasori rubati al suo datore di lavoro. Oltre 5,7 miliardi sarebbero stati dissimulati da HSBC in paradisi fiscali soltanto per conto di clienti francesi. Secondo quanto riportato da Repubblica, della "lista Falciani" farebbero parte, tra gli altri, anche Abdullah II, re di Giordania, Tina Turner, Phil Collins, Joan Collins, Elle MacPherson e Fernando Alonso.



La Gdf: "Oltre 3mila verifiche, evasione su 741 mln di redditi" - A fronte di 5.439 nominativi di italiani segnalati ai reparti della Guardia di Finanza inclusi nella "Lista Falciani" sono stati conclusi 3.276 interventi ispettivi, con la constatazione di elementi positivi di reddito non dichiarati per 741.755.879 euro, e per 4,5 mln di Iva. Lo si apprende da fonti della Guardia di Finanza. I "controllati" che hanno opposto l'adesione allo scudo fiscale sono stati 1.264, per un ammontare di capitali rimpatriati pari a 1.669.075.253 euro.