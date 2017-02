Soldi a minori per filmati porno, arrestato italiano a Santo Domingo

Un 78enne originario del Ravennate è stato arrestato a Puerto Plata, a Santo Domingo, con l'accusa di avere offerto denaro a minori per filmarli durante rapporti sessuali. Durante l'arresto l'anziano ha offerto tra 100 e 200mila dollari alla polizia aggravando la sua posizione. In attesa del processo, a maggio, il giudice ha deciso tre mesi di custodia cautelare in carcere.