Soldato israeliano accoltellato vicino Tel Aviv, aggressore è 17enne

Un soldato israeliano di 19 anni è stato accoltellato in modo non grave in un sobborgo di Tel Aviv. Lo ha reso noto il portavoce della polizia che parla di "attentato". L'aggressore, un palestinese di 17 anni originario della Cisgiordania che, secondo i media, lavorava in un supermercato della zona, è stato arrestato. Il soldato è stato trasportato in ospedale con ferite alla parte superiore del corpo.