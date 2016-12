9 febbraio 2015 Sogna di fare la modella ma è troppo bassa: 30enne si opera due volte per diventare alta Alexandra Transer vuole affrontare anche un terzo intervento per arrivare a 1 metro e 83 centimetri Tweet google 0 Invia ad un amico

08:35 - Il suo sogno è sempre stato quello di fare la modella. Ma era troppa bassa per i canoni delle passerelle. Alexandra Transer, trentenne russa di Volgograd, era alta 165 centimetri, ma già da quando aveva 14 anni il suo desiderio era sfilare. Ora, dopo un intervento chirurgico di allungamento degli arti inferiori, ha acquistato 6 centimetri in più. Ma non si ferma: anche se è troppo "vecchia" per fare la modella, vuole arrivare a 183 centimetri entro il 2018.

Per poter crescere artificialmente Alexandra si è sottoposta a un intervento di chirurgia ortopedica con l'uso del fissatore esterno "Ilizarov", uno strumento che prende il nome dal suo ideatore, Gavril Abramovich Ilizarov che lo ha perfezionato fra il 1951 e il 1992.



Viene usato in caso di traumi e nanismo. Si tratta di una sorta di "gesso aperto" costituito da una gabbia metallica che viene applicata all'arto del paziente attraverso un intervento chirurgico. L'osso del femore viene fratturato e fatto ricrescere inserendo delle protesi che permettono con il tempo e altre operazioni di aumentare la lunghezza dell'arto. Le protesi, una volta che l'osso si è ricalcificato, vengono rimosse.



La procedura è lunga e molto dolorosa, ma questo non è stato un problema per Alexandra, da sempre motivata in questa scelta. "La prima operazione - racconta la ragazza al "Daily Mail" - è andata molto bene e in 9 mesi sono cresciuta di 6 centimetri. Ora sto progettando altre due operazioni e in un paio di anni, entro il 2018, raggiungerò la mia altezza da modella".