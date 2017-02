Snowden, legale: il Cremlino non lo vuole estradare negli Usa

"In Russia non c'è alcuna base legale per la consegna di Edward Snowden. Tutto ciò che si dice sono pure congetture". Lo ha affermato Anatoli Kucherena, avvocato che difende in Russia gli interessi dell'ex analista dell'Nsa, respingendo le voci secondo cui il Cremlino starebbe pensando di estradare l'uomo in Usa. A ipotizzare questa possibilità è stata l'emittente Nbc, citando due funzionari americani.