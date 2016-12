Snowden chiede asilo in Svizzera

21:09 - Edward Snowden durante una teleconferenza ha espresso pubblicamente il desiderio di ottenere asilo in Svizzera, dove in passato ha lavorato per la Cia. "Mi piacerebbe tornare in Svizzera - ha detto la "talpa del Datagate" - ho alcuni dei miei ricordi migliori a Ginevra. E' un posto meraviglioso". Per l'ex spia, inoltre, "la Svizzera sarebbe un buon tipo di opzione politica data la sua storia di neutralità". Snowden vive da quasi due anni in Russia.

