Smaschera un molestatore sui social network, ora rischia la vita

Gerardo Cruz Barquero, dopo aver filmato il molestatore, ha fermato la ragazza e l'ha avvisata di quello che stava succedendo. A quel punto l'altro uomo ha minacciato il ragazzo ed è fuggito via. Pochi giorni dopo il 22enne è stato accoltellato e ora è in rianimazione in un ospedale della Costa Rica. Probabilmente l'aggressione è stata una ritorsione per aver pubblicato sui social network il video che riprendeva il molestatore.



Il ragazzo, padre di una bambina e con un altro figlio in arrivo, voleva denunciare un'aggressione a una donna e ora si ritrova non solo in fin di vita, ma anche indagato. Rischia l'accusa per violazione della privacy per aver pubblicato su internet il video senza coprire il volto dell'uomo ripreso.



Il web si è subito sollevato pubblicando varie pagine per sostenere il ragazzo eroe. Per la rete Gerardo Cruz Barquero è un paladino della giustizia, ha fatto il suo dovere denunciando una molestia e non può essere punito.



Intanto sembra essere stato individuato anche il molestatore. Si tratterebbe di un funzionario del ministero della Finanza della Costa Rica.