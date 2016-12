Slovacchia:no ai profughi musulmani

Dopo le molestie e le aggressioni a decine di donne a Colonia e in altre città tedesche, la Slovacchia non vuole più accogliere profughi musulmani. Lo ha annunciato il capo del governo Robert Fico. "Non vogliamo che accada anche in Slovacchia qualcosa di simile a quel che è successo in Germania", ha detto in conferenza stampa.