Slovacchia, Fico perde maggioranza

Le elezioni politiche in Slovacchia hanno consegnato, a scrutinio quasi completato, la vittoria al partito socialdemocratico del primo ministro Robert Fico (Smer), ma il premier ha perso la maggioranza e l'arco parlamentare appare molto frammentato. In Parlamento è entrata per la prima volta anche l'estrema destra, ottenendo una parte dei 150 seggi in palio, che risultano divisi tra otto partiti.