Skopje, migranti passano frontierala polizia lancia granate assordanti

I migranti hanno superato il filo spinato che marca il confine con la Grecia; diverse persone sono rimaste ferite quando la polizia ha cercato di fermare l'assalto alla frontiera in un altro punto del confine, sparando anche granate assordanti.



Il caos è iniziato quando la polizia ha deciso di far passare un piccolo gruppo di migranti con bambini piccoli al seguito. La folla allora ha iniziato a premere e il gruppo e' stato compresso contro il cordone di polizia. Molti bambini e donne, almeno una incinta, si sono accasciati al suolo, apparentemente svenuti, dopo aver passato il cordone.



Tv: Skopje ha cambiato atteggiamento - Molti profughi sono riusciti ad entrare dalla Grecia in Macedonia, dopo che la polizia avrebbe rinunciato ad intervenire, lasciando intendere un cambio di atteggiamento delle autorità di Skopje. Lo rende noto la Tv macedone A1.



Chiesto aiuto a Bruxelles - La Macedonia chiede un maggiore sostegno di Bruxelles e la partecipazione della Commissione europea per risolvere l'emergenza immigrazione. I migranti che entrano dalla Grecia sono passati da 500 a 3mila al giorno, ha detto il ministro degli Esteri Popovski, e l'assistenza che riceviamo dalla comunità internazionale è simbolico, il peso principale è a carico delle istituzioni macedoni.