Siviglia, un flamenco in sedia a rotelle: la ballerina disabile alla Feria de Abril

Nessuno riesce a resistere al ritmo della sevillana e delle danze andaluse che nei giorni della Feria de Abril invadono il quartiere de Los Remedios di Siviglia. Una settimana di mangiate, bevute e soprattutto balli: una festa tradizionale che purtroppo finisce anche in rissa a colpi di sedie, ma stavolta le sedie sono state usate per un buon fine. Quando una ragazza in carrozzina entra in pista travolta dalla musica, compare un cavaliere per il ballo in coppia che danza con lei mettendosi seduto su una sedia di plastica. Intorno i presenti incitano i ballerini e il video dell'esibizione finisce in Rete.

Non indossa il costume tipico andaluso, non ha le nacchere e al posto delle sue gambe si muove su una sedia a rotelle, ma questo non impedisce alla giovane disabile di gettarsi nella mischia per una sevillana, il ballo tipico di Siviglia che rientra nel genere del flamenco. E al ballerino suo compagno non resta che adeguarsi: si siede su una sedia di plastica e così, in pista, si dà il via alle danze. Niente è impossibile per chi ha il ritmo nel sangue.