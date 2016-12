Sisma Taiwan, i morti salgono a 24

Si aggrava il bilancio del terremoto di magnitudo 6.4 che ha messo in ginocchio Taiwan e, in particolare, la città di Tainan. I morti accertati sono 24 mentre le squadre di soccorso sono al lavoro per cercare di estrarre oltre 120 persone dalle macerie di un complesso residenziale di sedici piani letteralmente abbattuto dal sisma.