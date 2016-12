Sisma,One World Trade Center illuminato col Tricolore per le vittime

"Il One World Trade Center illuminato con i colori della bandiera italiana per onorare le vittime del terremoto ad Accumoli, Amatrice e Arquata del Tronto". Così il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, postando la foto della torre su Twitter. "Gli italiani hanno dimostrato il loro coraggio e la forza attraverso questa catastrofe naturale e i newyorkesi pregano per loro e sono pronti a fornire il loro supporto", ha aggiunto Cuomo.