Sisma Nuova Zelanda, nuova allerta tsunami: possibili onde 3-5 metri

La protezione civile della Nuova Zelanda ha diramato un nuovo allarme tsunami per la popolazione che vive sulla costa orientale, specialmente nella parte centrale della South Island, e sull'arcipelago delle Chatham Islands. L'invito è quello di allontanarsi dal mare per la possibilità di onde "dai 3 ai 5 metri di altezza" dopo il forte sisma. La prima onda che si è abbattuta sulla costa è stata misurata a Kaikoura in circa 2 metri.