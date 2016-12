26 aprile 2015 Sisma Nepal, Unicef: "Emergenza per quasi un milione di bambini, serve assistenza" Il Paese si risveglia in una devastazione di rottami e macerie, mentre si contano i morti e si curano i feriti. E' emergenza, tra ospedali strapieni e malati per strada Tweet google 0 Invia ad un amico

22:16 - Almeno 940mila bambini nepalesi hanno urgente bisogno di assistenza umanitaria. E' questo l'allarme lanciato dall'Unicef, che sottolinea come i bambini siano quelli maggiormente colpiti dal sisma di sabato. L'accesso limitato a fonti d'acqua pulita aumenta infatti il rischio di contrarre malattie e il caos che si è creato nel Paese potrebbe aver separato molte famiglie. La situazione è "terribile, si teme una catastrofe", fa sapere l'organizzazione.

"La situazione è complessa nelle zone rurali e nei villaggi a nord ovest di Kathmandu dove regna la distruzione ed è arduo arrivare", fa sapere l'organizzazione in una nota. "I bambini messi in salvo sono intrappolati al freddo e al gelo. Le prossime ore saranno decisive", fanno sapere gli operatori che stanno distribuendo cibo, kit igienici, coperte e medicine.



ActionAid: "Corpi ammassati ovunque" - Niente elettricità in tutto il Nepal, centinaia di corpi accatastati dovunque e ospedali strapieni. E' la situazione, di assoluta emergenza, denunciata dal segretario generale di ActionAid Nepal, Bimal Phnuyalil, da Kathmandu. "Migliaia di feriti sono sdraiati per le strade - dice - aspettando le cure mediche. Non si riesce a rispondere ai reali bisogni della popolazione".