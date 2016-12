Sisma Nepal: rintracciati gli ultimi italiani nel Paese

08:48 - L'unità di crisi della Farnesina è riuscita ad individuare in queste ore anche gli ultimi italiani segnalati e non ancora rintracciati. Il monitoraggio costante della situazione da parte dell'Unità di Crisi, dell'Ambasciata a New Delhi e del Consolato Generale a Calcutta continua comunque, per far fronte ad ogni evenienza. Continuano invece le ricerche dei corpi di Marco Pojer e Renzo Benedetti.

Personale dell'Unità di Crisi e della Protezione Civile è partito la notte scorsa al fine di seguire l'attività di ricerca e recupero dei corpi dei due connazionali. Le salme diOskar Piazza e di Gigliola Mancinelli sono giunte in Italia lunedì sera.



Everest off limit - La calamità che ha messo in ginocchio il Nepal, ha dei pesanti contraccolpi anche sull'industria turistica e dell'alpinismo. La stagione delle scalate sull'Everest, che stava per iniziare, è definitivamente chiusa dopo la valanga che ha seppellito i 18 alpinisti al campo base. Gli esperti nepalesi che attrezzano le vie di scalata sui ghiacciai (gli 'ice doctors') hanno detto oggi che "è impossibile" ripristinare le strutture necessarie alle spedizioni internazionali per salire sul tetto del mondo.