Sisma Nepal, oltre settemila morti Avanti con le ricerche dei 2 italiani

68 milioni dalla comunità internazionale - Ammonta a circa 68 milioni di dollari la risposta di tutta la comunità internazionale all'emergenza nel paese asiatico, come si legge in una nota congiunta del commissario europeo per gli Aiuti umanitari Christos Stylianides e del sottosegretario generale per gli Affari umanitari dell'Onu Valerie Amos, al termine della loro visita nel Paese. In particolare, tre milioni di euro sono stati stanziati dalla Commissione Ue in risposta alle emergenze più immediate. Altri 25 milioni da Stati dell'Unione.



Farnesina ancora al lavoro per rintracciare i due italiani - Sono intanto ancora in corso le verifiche da parte dell'Unità di crisi della Farnesina per rintracciare gli ultimi due italiani che ancora mancano all'appello. Altri connazionali sono a Kathmandu, assistiti dalle autorità italiane, in attesa di rientrare in Italia.