Sisma Nepal, i vigili del fuoco italiani al lavoro

07:35 - E' arrivato a 7.557 morti e 14.536 feriti il bilancio del terremoto in Nepal del 25 aprile, mentre il mondo continua a inviare uomini e aiuti. Dall'Italia sono giunti nella capitale Kathmandu, per poi spostarsi anche in altre zone disastrate, i vigili del fuoco che hanno il doppio compito di portare soccorso, anche sanitario, alla popolazione e di valutare i danni subiti dalle strutture pubbliche rimaste in piedi dopo la forte scossa.

Come riporta una nota del Viminale, i vigili del fuoco italiani sono impegnati su due fronti: quello del soccorso alla popolazione e quello della valutazione dei danni agli edifici pubblici.



Nello specifico, una parte del team, composto da 11 operatori, è inserito nel Modulo Short Term Countermeasures, per occuparsi della verifica rapida dei danni agli edifici considerati rilevanti dalle autorità locali. Altri uomini, appartenenti alla missione PisARTE, coordinata dal dipartimento della Protezione civile nazionale nell'ambito del Meccanismo europeo di Protezione civile, sono impegnati a Satbise, nel distretto di Nuwakot, per portare a termine l’istallazione logistica del Posto Medico Avanzato, reso da subito operativo.



Per quanto riguarda la valutazione dei danni strutturali agli edifici, sono subito state effettuate verifiche ai templi nei siti storici di Bungamati, Khokama e Sano Khonkama; in alcuni casi, dai primi rilievi, gli esperti italiani hanno ritenuto possibile la messa in sicurezza delle strutture danneggiate per il successivo recupero delle opere che contengono.



Ma vigili del fuoco in prima linea anche in campo sanitario, con il supporto al gruppo di chirurgia d'urgenza dell'ospedale Santa Chiara di Pisa, composto da una equipe di medici specializzati in interventi in contesti di crisi. La struttura sanitaria è al lavoro in una tendopoli.