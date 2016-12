Sisma in Giappone, rientrato l'allarme tsunami sulle coste

L'Agenzia meteorologica giapponese ha ridotto le probabilità che possa verificarsi uno tsunami in seguito alla forte scossa di terremoto avvenuta nella notte al largo delle coste nordorientali del Paese. Un avviso alla cautela è ancora valido per le zone di Miyagi e Fukushima e per le prefetture di Iwate e Ibaraki. Ai residenti del litorale centro orientale è ancora consigliato di rimanere nelle zone collinari.