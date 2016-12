Sisma di magnitudo 4.8 in Nevada

Un terremoto di magnitudo 4.8 si èverificato in una zona rurale nel sud del Nevada, ma il sisma è stato avvertito fino alle porte di Las Vegas, a 100 miglia di distanza. La scossa ha fatto tremare alcuni edifici e ha indotto la chiusura di uno dei principali snodi stradali di Las Vegas causando non pochi disagi al traffico, intenso in queste ore anche per l'arrivo a "sin city" di numerosi visitatori per il weekend lungo del Memorial Day.