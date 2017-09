Sisma Città del Messico, crollata scuola: bimbi intrappolati

Una scuola di Città del Messico, nella zona di Coyoacan, è completamente crollata per il terremoto. Molti bambini sono intrappolati sotto le macerie. "Per favore, silenzio! Stiamo lavorando per salvare i piccoli!": questo il grido dei responsabili della protezione civile messicana mentre, circondati dalla folla, tentano di trarre in salvo bambini rimasti sepolti.