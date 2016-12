Sisma Cile,tsunami fino in Giappone

Lo tsunami causato dal potente terremoto di magnitudo 8.3 registrato in Cile ha raggiunto le coste orientali del Giappone, dove sono finora state osservate onde anomale alte fino a 40 cm nella prefettura di Iwate. La Japan Meteoroglogical Agency ha lanciato in piena notte l'allerta su maremoti di un metro massimo, stimando l'arrivo sulle coste settentrionali di Hokkaido verso le 5 locali (le 22 di ieri in Italia).