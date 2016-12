Sirte,milizie libiche:Isis asserragliato, presto libereremo la città

"Sirte sarà liberata nei prossimi giorni e non ci vorranno settimane". Lo ha assicurato il portavoce dell'operazione per la liberazione della città libica in mano all'Isis, il generale Mohamed al Ghasri, precisando che le "milizie si stanno scontrando violentemente con i terroristi". "La situazione è difficile: gli jihadisti non sono fuggiti e sono ancora asserragliati a Sirte, nella sala Congressi Ouagadougou, il loro quartiere generale", ha aggiunto.