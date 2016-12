Sirte, gli uomini dello Stato islamico abbandonano il "quartiere 2"

Nella lenta avanzata casa per casa è stata anche scoperta una sartoria dove venivano cuciti bandiere e abiti per lo Stato islamico.



Situazione complessa in Libia per la presenza di numerosi "gruppi ambigui" - La Libia resta comunque un terreno estremamente complesso, dove sono moltissimi i gruppi armati che agiscono autonomamente. A Tripoli le "Brigate dei rivoluzionari" capeggiate da Haithan Al-Tajouri si sono impadronite della sede dei servizi d'informazione dopo aver preso il controllo della vicina sede dell'Istruzione e dei ministeri della Sanità e delle Comunicazioni. Non è dato sapere, secondo varie fonti, se agiscano per conto del Consiglio presidenziale e del governo di unità nazionale oppure no.