10 aprile 2018 07:27 Siria: Youtuber 15enne lancia un appello contro le armi chimiche Vive a Ghouta, città in mano ai ribelli e sotto assedio delle truppe di Assad. Con il suo smartphone mostra al mondo una città distrutta e la quotidianità della guerra. E chiede a tutti di aiutare il suo Paese

"Case e scuole distrutte, mancano cibo e medicine. E' come in Europa durante la seconda guerra mondiale, ma ora siamo nel 21esimo secolo". Siamo nel 21esimo secolo e la guerra passa anche attraverso i social network. Muhammad Najem ha 15 anni e vive a Ghouta, in Siria. Attraverso Twitter e Youtube mostra al mondo la devastazione dei bombardamenti e chiede aiuto alla comunità internazionale.

Youtuber di guerraDi Muhammad si sa poco. Sul suo profilo Twitter ha scritto di avere 15 anni e vivere a Ghouta e allo stesso modo inizia anche il primo video caricato su Youtube. Dopodiché dichiara subito le sue intenzioni: "Vi racconterò tutto quello che combina il regime di Bashar-al-Assad a Ghouta Est”. Il luogo di cui parla è un sobborgo di Damasco ed è l'ultima roccaforte dei ribelli siriani nella capitale. Dal 2014 è sotto assedio da parte delle truppe governative e la quotidianità delle persone che ci vivono è fatta da bombardamenti e distruzione. E' qui che il 7 Aprile centinaia di persone sono morte e migliaia sono rimaste ferite gravemente a causa dell'attacco con armi chimiche a opera del regime.

La quotidianità di un assedioMuhammad racconta tutto, twitta in inglese e gira video in arabo con il suo smartphone. Mostra la scuola distrutta, quello che resta della sua casa, aggiorna il bilancio dei morti e dei feriti. Alcuni di loro sono suoi amici. Come Salim, che è stato colpito durante un bombardamento e ora sta bene, mentre la sorellina non ce l'ha fatta. Anche il papà di Muhammad è morto, a Idlib, un'altra città siriana vittima dei feroci attacchi di Assad. La sua quotidianità ora è fatta di rifugi sotterranei, senza elettricità né acqua corrente. Le immagini immortalano la normalità di un assedio. "Questi sono i figli di Ghouta, nonostante gli incessanti bombardamenti e la mancanza di cibo e medicine continuiamo a sorridere", scrive sopra a una foto dove si vede lui mentre cucina il pranzo su un fornello improvvisato in quello che probabilmente è il rifugio in cui vive.