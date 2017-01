Siria, via alla riduzione delle forze russe nel Paese

La Russia ha avviato la riduzione della sua presenza militare in Siria. Lo ha annunciato il capo di Stato maggiore russo, il generale Valery Gerasimov. "Il ministero della Difesa ha iniziato la riduzione dei raggruppamenti militari in Siria", ha spiegato il generale Gerasimov sottolineando che la decisione è stata presa il 29 dicembre del 2016. Si inizia con la Flotta Sovetskogo Soyuza Kuznetsov, l'incrociatore Pyotr Velikiy e altre navi ausiliarie.

"In conformità con la decisione del comandante supremo in capo Vladimir Putin, il ministero della Difesa sta cominciando a ridimensionare il raggruppamento delle forze armate in Siria" ha detto il capo di Stato Maggiore, il generale Valery Gerasimov. Il gruppo navale lascerà dunque il Mediterraneo alla volta della base della Flotta del Nord, a Severomorsk. Il gruppo navale ha compiuto con successo tutte le missioni assegnate e ora è pronto "per altre operazioni", ha sottolineato il Ministero.



"Il sostegno che l'aviazione russa ci ha offerto è stato fondamentale per le nostre vittorie, che hanno aperto la strada al cessate il fuoco e ha creato le condizioni per il lancio di una soluzione politica della crisi siriana", ha commentato il presidente dello Stato Maggiore delle forze armate siriane, il generale Ali Abdullah Ayyoub a RIA Novosti.