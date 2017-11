Siria, veto della Russia su team Onu di esperti armi chimiche

La Russia ha posto il veto alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza Onu per il rinnovo del meccanismo investigativo congiunto di Nazioni Unite e Opac che indaga sugli attacchi chimici in Siria. La risoluzione americana, sponsorizzata anche dall'Italia, ha ottenuto 11 sì, 2 no e 2 astenuti. Il mandato del team di esperti scade venerdì. E' la decima volta che la Russia utilizza il diritto di veto per bloccare una risoluzione sulla Siria.