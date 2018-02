Siria, Vaticano: serve una tregua umanitaria, stop alle violenze

"Noi appoggiamo la tregua umanitaria che l'Onu sta chiedendo in Siria e su cui non è ancora riuscita a trovare un accordo. Stop violenza, accesso degli aiuti umanitari e soluzione negoziata: stiamo facendo pressione su questi punti". Lo ha detto il segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin. Parolin ha anche affermato che il Papa "è molto preoccupato per la situazione drammatica nel Ghouta orientale e in altre regioni come Afrin".