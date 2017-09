Siria, Usa stanzieranno altri 697 milioni dollari in aiuti umanitari

Il Dipartimento di Stato americano ha annunciato lo stanziamento di 697 milioni di dollari in ulteriori aiuti umanitari per la crisi in Siria. E' quanto si legge in una nota, dove si precisa che con gli attuali fondi l'assistenza umanitaria americana ha raggiunto i 7,4 miliardi di dollari dall'inizio della crisi nel Paese nel 2011.