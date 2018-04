Siria, Usa: "Russia potrebbe aver inquinato prove attacco a Douma"

May: Siria e Russia cercano di nascondere prove a Douma - Theresa May accusa la Siria, "sostenuta dai russi", di cercare di "nascondere" le prove dell'attacco chimico a Douma, in un rapporto alla Camera dei Comuni volto a giustificare i raid. Attacco rispetto al quale la premier britannica ha insistito di considerare "altamente probabile" la responsabilità del regime siriano sulla base di "una significativa mole di informazioni, provenienti da fonti aperte e d'intelligence". May ha inoltre accusato la Russia di aver bloccato la via diplomatica con i suoi veti all'Onu.



Opac lamenta ostacoli da parte di Mosca - Russia e Siria ritengono che a Douma non ci siano le "condizioni di sicurezza" per l'ingresso degli ispettori dell'Opac. Lo rivela il capo dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche confermando che gli ispettori non hanno ancora potuto iniziare il lavoro. Il direttore generale dell'Opac, Ahmet Uzumcu, ha spiegato che gli ispettori sono arrivati in Siria da due giorni "ma non sono ancora entrati a Douma". La ragione? Funzionari di Mosca e Damasco, ha spiegato Uzumcu, hanno detto al team dell'Organizzazione che "ci sono ancora delle questioni di sicurezza in sospeso" prima che gli ispettori possano lavorare sul campo. Le autorità siriane hanno anche presentato alla squadra dell'Opac una lista di 22 testimoni da ascoltare nell'ambito dell'indagine sul presunto attacco con armi chimiche nel quale sono morte oltre 40 persone.