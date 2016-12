Siria, Usa "preoccupati" per raid russi partiti da base Iran

Il segretario di Stato americano, John Kerry, ha espresso "preoccupazione" al ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, per l'uso da parte di Mosca di una base in Iran per condurre attacchi aerei in Siria. "Il fatto complica una situazione già complessa - ha spiegato il portavoce del dipartimento di Stato, Mark Toner -. Potrebbe inoltre sussistere una violazione della risoluzione 2231 del Consiglio di sicurezza dell'Onu".