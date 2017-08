Siria: Usa per soluzione politica, ma non insiste su uscita Assad

Gli Stati Uniti vogliono una soluzione politica per il conflitto in Siria ma non insisteranno per un'uscita di scena del presidente Bashar Al Assad quale condizione sine qua non. Così il consigliere di Donald Trump per l'antiterrorismo Tom Bossert, dopo la diffusione della notizia secondo cui il presidente Usa ha deciso di sospendere il programma della Cia volto ad armare e addestrare ribelli moderati siriani che si oppongono al regime di Assad.