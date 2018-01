Siria, Usa: "Non ritireremo i soldati da Manbij"

Gli Stati Uniti non si ritireranno dalla città siriana di Manbij. L'annuncio arriva dopo la richiesta della Turchia a Washington di far rientrare i loro soldati dalla regione a est di Afrin, dove potrebbe esserci un'offensiva da parte di Ankara. "Non è qualcosa che stiamo valutando", afferma il generale Joseph Votel, comandante del United States Central Command, intervisto dalla Cnn.