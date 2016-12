Siria, Usa: mosse Mosca preoccupano

Il segretario di Stato americano, John Kerry, ha espresso al ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, le preoccupazioni degli Stati Uniti per i movimenti di Mosca in Siria. "Queste azioni - ha detto - potrebbero causare un'ulteriore escalation del conflitto, portare a un maggior numero di perdite di vite innocenti, aumentare il flusso di rifugiati e far crescere il rischio di un confronto con la coalizione anti-Isis in Siria".