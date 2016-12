Siria, Usa: "Missili russi caduti in Iran" Mosca smentisce, silenzio da Teheran

"A differenza della Cnn - ha proseguito Konashenkov - non raccontiamo riferendoci a fonti anonime, bensì mostriamo il lancio dei nostri missili e i bersagli da essi colpiti". Il portavoce del ministero della Difesa russo ha quindi aggiunto di non poter "dire tutto", ma ha dichiarato che "qualsiasi professionista in questo campo sa che nello svolgimento di simili operazioni viene sempre fissata l'immagine del bersaglio prima e dopo il colpo. Inoltre - ha precisato - sopra la Siria 24 ore su 24 è operativo il nostro gruppo di droni".



Secondo quanto riferito da fonti del Dipartimento della Difesa americano, i missili russi finiti fuori rotta e caduti in Iran sarebbero almeno quattro e sarebbero stati lanciati dalle navi russe nel Mar Caspio.