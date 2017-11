Siria, Usa minacciano uso forza in caso di futuri attacchi chimici

L'ambasciatrice americana all'Onu, Nikki Haley, ha minacciato l'uso della forza da parte degli Stati Uniti in risposta a futuri attacchi chimici in Siria: "Come abbiamo fatto in aprile, lo faremo ancora". "La Russia ha provato che non ci si può fidare", ha commentato dopo il veto di Mosca alla risoluzione sul rinnovo del meccanismo investigativo sugli attacchi chimici in Siria. "Che vergogna che Mosca ci abbia portato a questo punto".