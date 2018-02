Siria, Usa: fine immediata dei bombardamenti e via aiuti umanitari

Gli Usa lanciano un appello "per una fine immediata alle operazioni offensive e un accesso urgente per gli operatori umanitari" in Siria, dove il governo "sta terrorizzando centinaia di migliaia di civili con attacchi aerei, artiglieria, razzi e imminenti attacchi di terra": lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, accusando il regime di Damasco di "usare gas cloro come arma solo per intensificare" questa situazione.