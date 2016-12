Siria, Usa:dopo fallimento tregua al vaglio opzioni non diplomatiche

Gli Stati Uniti, di fronte alle violenze seguite al fallimento del cessate in fuoco in Siria, hanno discusso e stanno valutando anche "opzioni non diplomatiche". Lo afferma un portavoce del Dipartimento di Stato. Precedentemente il segretario di Stato John Kerry ha fatto sapere di essere pronto a congelare la cooperazione con la Russia sulla Siria, a meno che Mosca non ponga fine ai bombardamenti sulla città di Aleppo.