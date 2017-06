Siria, Usa: "Assad la pagherà cara se ci saranno nuovi attacchi chimici"

La Casa Bianca mette in guardia il presidente siriano Bashar Al Assad, affermando che "se ci saranno nuovi attacchi chimici mortali, lui e il suo esercito pagheranno un prezzo pesante". "Gli Stati Uniti hanno identificato i possibili preparativi per un altro attacco di massa con armi chimiche, simile a quello effettuato ad aprile a Idlib , che probabilmente causerebbe una strage di civili", si legge in un comunicato di Washington.

"Come abbiamo dichiarato in precedenza - prosegue la nota - l'America sono all'opera per eliminare l'Isis dall'Iraq e dalla Siria". Gli Stati Uniti avevano reagito al precedente attacco chimico lanciando una sessantina di missili contro la base militare che aveva dato il via ai raid.