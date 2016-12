Siria, urne aperte per le elezioni legislative: si rinnova Parlamento

Nelle zone della Siria ancora controllate dal regime di Assad si sono aperte le urne per le elezioni legislative. La popolazione di circa il 60% del territorio del Paese è chiamata ai seggi per un voto contestato dall'opposizione e dai Paesi occidentali. In origine 11.341 candidati avevano deciso di presentare la loro candidatura per i 250 seggi disponibili in Parlamento; alla fine sono rimasti solo 3.500, mentre tutti gli altri si sono ritirati.