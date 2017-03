Siria, Unicef: 652 bambini morti nel 2016, record da inizio guerra

"Almeno 652 bambini sono stati uccisi in Siria nel 2016, con un aumento del 20% rispetto al 2015". Lo denuncia l'Unicef nel suo dossier "Hitting Rock Bottom". Le gravi violazioni contro i più piccoli, in un conflitto ormai giunto al sesto anno, hanno raggiunto il livello più alto mai registrato in seguito a un'escalation di violenze. "Milioni di bambini sono sotto attacco, le loro vite sono state stravolte", aggiunge l'agenzia dell'Onu.