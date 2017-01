Siria,Unicef:2.700 bimbi evacuati, ma molti sono ancora intrappolati

"Nelle ultime 24 ore oltre 2.700 bambini sono stati evacuati da Aleppo est, alcuni dei quali malati, feriti o senza i genitori". Lo afferma Anthony Lake, direttore generale Unicef, aggiungendo: "Tuttavia, centinaia di altri bambini vulnerabili sono ancora intrappolati in questa parte della città e rischiano di morire se non saranno evacuati in breve tempo". "Imploriamo tutte le parti coinvolte nel conflitto di permetterci di portarli in salvo", sottolinea.