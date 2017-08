Siria, una banconota con Assad: il suo valore attuale è di 4 dollari

La banca centrale del regime siriano ha emesso una banconota con la foto del leader Bashar Al Assad in coincidenza alla riconquista del 25% del territorio siriano. La banconota è in circolazione a Damasco e in altre province. Dopo anni di fluttuazioni dei prezzi e di guerra, il governo della banca centrale ha ritenuto ci fossero le “giuste condizioni” per lanciare questa banconota da 2000 lire siriane. Il valore attuale del nuovo taglio è di 4 dollari.