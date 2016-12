Siria, uccisi dall'Isis tre volontari Usa arruolatisi con i curdi

Tre cittadini americani arruolatisi come volontari nelle file delle milizie curde in Siria sono stati uccisi mentre combattevano contro l'Isis. La notizia è stata diffusa dall'Osservatorio nazionale per i diritti umani (Ondus). L'ong cita fonti secondo le quali i funerali dei tre sono stati tenuti al valico di Simalka, tra la provincia siriana di Al Hasaka e l'Iraq.