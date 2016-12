Siria,tv: razzi ribelli su Damasco

Per la televisione di Stato siriana i miliziani ribelli avrebbero lanciato razzi su "aree residenziali" di Damasco. I "terroristi" erano acquartierati alle porte della capitale. Lo ha detto una fonte militare citata dall'emittente in quella che è la prima denuncia governativa di una violazione della cessazione delle ostilità entrata in vigore a mezzanotte.