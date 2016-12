Siria, Turchia all'Ue: se cade Aleppo in arrivo un mln di rifugiati

Se Aleppo cade nelle mani delle truppe del regime di Damasco, l'Europa dovrà fare i conti con l'arrivo di circa un milione di rifugiati siriani. E' questo, in sostanza, l'avvertimento lanciato all'Ue dal governo turco. "Senza alcun dubbio, Aleppo non è solo un problema del Medio Oriente, perché il conflitto in corso in quella zona causerà la fuga di tantissime persone", ha detto il ministro turco per gli Affari europei, Omar Celik.