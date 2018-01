Siria, Turchia a Russia: preoccupati per offensiva lealista a Idlib

La Turchia ha convocato gli ambasciatori di Russia e Iran ad Ankara per informarli delle sue preoccupazioni per la recente offensiva dell'esercito di Al Assad nella zona di Idlib, nel nord della Siria. Per Ankara si tratta di una seria violazione della tregua concordata con Mosca e Teheran. In particolare, la Turchia avrebbe sottolineato alla Russia l'importanza di porre fine agli attacchi in vista dei colloqui di pace previsti a fine mese.